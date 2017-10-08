تضامن سعودي وعربي كبير بتويتر لتشجيع منتخب مصر

يترقب ملايين المصريين، الأحد، مباراة منتخبهم الوطني ضد منتخب الكونغو، في تصفيات كأس العالم في روسيا لعام 2018، واستبق المغردون المصريون والعرب ذلك، بتشجيع للمنتخب المصري، على تويتر.

فقد اهتم المغردون المصريون بالمباراة التي يحتاج منتخبهم للفوز فيها للتأهل إلى النهائيات في روسيا، حيث استخدم العديد من المغردين وسم “#المونديال_يامنتخبنا”، و”#الكونغو”، و “#روسيا_2018” و#الجمهور_السعودي_يساند_مصر ناشرين آلاف التغريدات.

كما ظهر وسم “#شجع_مصر_وخد_فولورز”، في قائمة أكثر الوسوم تداولا حول العالم، صباح الأحد.

وكتبت إحدى المستخدمات المصريات: “كلنا ثقة في إمكانياتكم ،ورغبتكم في الوصول للمونديال، وهنكون وراكو في كل مكان نشجع من قلوبنا عشان مصر بلدنا”.

ولم تقتصر التغريدات المشجعة للمنتخب المصري على المصريين فقط، بل امتدت إلى جنسيات عربية أخرى، كان أبرزهم المغردين السعوديين الذين تأهل منتخبهم إلى النهائيات.

وقال مغرد سعودي: “كمواطن سعودي أشعر أن الفرحة يجب أن تكتمل بتأهل المنتخب المصري للمونديال، فشعب مصر العظيم يستحق الفرحة، الله معاكم”.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر حاليا مجموعته بـ9 نقاط، تليه أوغندا في المركز الثاني بـ8 نقاط.