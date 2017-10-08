 تضامن سعودي وعربي كبير بتويتر لتشجيع منتخب مصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تضامن سعودي وعربي كبير بتويتر لتشجيع منتخب مصر 4 وفيات وإصابات في حريق فندق بمدينة جازان مدرب مصر يستبعد 4 لاعبين قبيل مواجهة الكونغو الحاسمة بالصور والفيديو.. إنطلاق أشغال بناء “الجدار العملاق” بين الولايات المتحدة والمكسيك تحذير طبي صادم لعشاق “الفشار” النقد تلزم شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين وظائف بيع التأمين للأفراد تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية في مدارس علماء الغد النموذجية الأهلية بتبوك النفيسة مديرا لإدارة التدريب والابتعاث وكيل إمارة منطقة الباحة ينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد احمد الزهراني البلوي أول باحثة  عربية تكتب عن اختراق المواقع الإلكترونية الرسمية في النظام السعودي والقانون الإماراتي تحت شعار ” كملي بطولاتك”.. أمير منطقة جازان يدشن حملة التوعية بسرطان الثدي وفاة وزير الصحة التونسي بأزمة قلبية خلال مشاركته في ماراثون للوقاية السرطانية

تضامن سعودي وعربي كبير بتويتر لتشجيع منتخب مصر

تضامن سعودي وعربي كبير بتويتر لتشجيع منتخب مصر
المناطق - الرياض

يترقب ملايين المصريين، الأحد، مباراة منتخبهم الوطني ضد منتخب الكونغو، في تصفيات كأس العالم في روسيا لعام 2018، واستبق المغردون المصريون والعرب ذلك، بتشجيع للمنتخب المصري، على تويتر.

فقد اهتم المغردون المصريون بالمباراة التي يحتاج منتخبهم للفوز فيها للتأهل إلى النهائيات في روسيا، حيث استخدم العديد من المغردين وسم “#المونديال_يامنتخبنا”، و”#الكونغو”، و “#روسيا_2018” و#الجمهور_السعودي_يساند_مصر ناشرين آلاف التغريدات.

كما ظهر وسم “#شجع_مصر_وخد_فولورز”، في قائمة أكثر الوسوم تداولا حول العالم، صباح الأحد.

وكتبت إحدى المستخدمات المصريات: “كلنا ثقة في إمكانياتكم ،ورغبتكم في الوصول للمونديال، وهنكون وراكو في كل مكان نشجع من قلوبنا عشان مصر بلدنا”.

ولم تقتصر التغريدات المشجعة للمنتخب المصري على المصريين فقط، بل امتدت إلى جنسيات عربية أخرى، كان أبرزهم المغردين السعوديين الذين تأهل منتخبهم إلى النهائيات.

وقال مغرد سعودي: “كمواطن سعودي أشعر أن الفرحة يجب أن تكتمل بتأهل المنتخب المصري للمونديال، فشعب مصر العظيم يستحق الفرحة، الله معاكم”.

يذكر أن المنتخب المصري يتصدر حاليا مجموعته بـ9 نقاط، تليه أوغندا في المركز الثاني بـ8 نقاط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>