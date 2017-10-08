 باوزا يمنح لاعبي الأخضر فترة حرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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باوزا يمنح لاعبي الأخضر فترة حرة

باوزا يمنح لاعبي الأخضر فترة حرة
المناطق - الرياض

منح الأرجنتيني باوزا المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم لاعبي الفريق جولة حرة من الساعة 7:00 وحتى الساعة 11:00 من مساء اليوم الأحد، وذلك بعد خوض المباراة الودية الأولى في فترة التوقف الحالية، والتي واجه الأخضر خلالها منتخب جاميكا ، في لقاء أقيم مساء أمس السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهت بانتصار الأخضر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويواجه الأخضر منتخب غانا في ثاني تجاربه الودية ضمن برنامجه الإعدادي للمونديال الروسي، في لقاء يقام مساء الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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