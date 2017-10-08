 بالصور.. مدائن صالح تتزين باللون الوردي للتوعية من سرطان الثدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بالصور.. مدائن صالح تتزين باللون الوردي للتوعية من سرطان الثدي

بالصور.. مدائن صالح تتزين باللون الوردي للتوعية من سرطان الثدي
المناطق - جدة

تزّينت مدائن صالح باللون الوردي لدعم حملات التوعية وتشخيص مرض  سرطان الثدي، والذي يُعتبر شهر أكتوبر الأول من كل عام مخصصاً لها.

وقد أطلق القطاع الصحي بمحافظة  العلا التي تقع فيها مدائن صالح عدة فعاليات للكشف المبكر لسرطان الثدي، تحت عنوان  كملي بطولاتك. وتستهدف الحملة التوعية والوقاية من أخطار سرطان الثدي. وبناءً على الدراسات الدولية، تصاب سيدة من كل 8 سيدات بهذا المرض، و95% من الحالات يمكن شفاؤها إذا تم تشخيصها مبكراً.

وتزامن مع تدشين الحملة، تواجد عدد من السياح الأجانب الذين بادروا بتصوير مدائن  صالح المسجلة على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو وهي مزيّنة باللون الوردي.
كما حضر تدشين الحملة منسوبو “صحة جدة” الذين يتواجدون بمحافظة العلا لزيارة المواقع التاريخية والسياحية، في ظل متابعة الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

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