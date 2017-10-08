 الأحوال المدنية تنفي صدور قائمة أسماء ممنوعة ووجوب تغييرها خلال 30 يومًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الأحوال المدنية تنفي صدور قائمة أسماء ممنوعة ووجوب تغييرها خلال 30 يومًا

الأحوال المدنية تنفي صدور قائمة أسماء ممنوعة ووجوب تغييرها خلال 30 يومًا
المناطق - الرياض

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ما يتم تداوله حول صدور بيان بقائمة أسماء ممنوعة.

وكتب الحساب الرسمي للأحوال المدنية على “تويتر” “ما يتم تداوله حول صدور بيان بقائمة أسماء ممنوعة ووجوب تغيير الاسم خلال 30 يومًا غير صحيح، ونأمل أخذ المعلومات من المصادر الرسمية”.

ونشر الحساب صورة ضوئية توضح المصادر الرسمية التي يجب الحصول على الأخبار الجديدة للوزارة منها، وهي وكالة الأنباء السعودية (واس) وموقع الأحوال المدنية، وأخيرًا حسابات الأحوال المدنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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