محافظ البدع يتقدَّم المصلين على “المسعودي” شهيد الوطن

ودعت محافظة البدع اليوم شهيد الوطن الجندي أول حمدان بن عوده مبارك المسعودي الذي استشهد وهو يدافع عن أرض الوطن مشاركاً زملاءه في الحد الجنوبي .

وقد تقدم المصلين على الشهيد محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني ، وقائد قطاع البدع التابع لقطاع قوة الواجب بالخليج بالشرف الرائد عبد العزيز بن عبدالله المعدي وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين وأقارب الشهيد في جامع الملك فهد بالمحافظة بعد صلاة مغرب اليوم الاحد، ونقل محافظ البدع تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده وسمو أمير منطقة تبوك إلى ذوي الشهيد .

وقال خلال تقديمه العزاء إن الشهيد هو نموذج لشجاعة جنود الوطن ومثال حي مشرف للولاء والطاعة لولاة الأمر، وشهادته في أرض المعركة هي أمنية يتمناها كل شخص.

من جهتهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعًا عن الدين والوطن, سائلين الله- تعالى- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره