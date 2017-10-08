 شراكة بين مجلس شباب منطقة عسير ولجنة التنمية الإجتماعية برجال ألمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شراكة بين مجلس شباب منطقة عسير ولجنة التنمية الإجتماعية برجال ألمع

شراكة بين مجلس شباب منطقة عسير ولجنة التنمية الإجتماعية برجال ألمع
المناطق - عسير
رعى محافظ رجال ألمع سعيد بن فردان , توقيع عقد الشراكة الذي عقده مجلس شباب منطقة عسير مع لجنة التنمية الإجتماعية بمحافظ رجال المع ( الجرف) والذي يهدف الى تفعيل العمل الشبابي المشترك بين المجلس واللجنة بما يخدم الشباب . في المحافظة 
وقال امين مجلس شباب منطقة عسير عادل ال عمر ان هذه الشراكة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي نائب امير منطقة عسير ورئيس المجلس بتوسيع انشطة المجلس الى جميع المحافظات في المنطقة وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتقديم كل ما يمكن لتمكين الشباب وتلبية تطلعاتهم 
من جهة اخرى ثمن محافظ رجال المع هذه الشراكة داعياً الجهتين الى تقديم ما يمكن لخدمة الشباب والمجتمع بشكل عام في المحافظة .

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