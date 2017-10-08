رئيس بلدية محافظة الخرج يوجه بإيقاف العمل بأحد الاراضي بالمحافظة

بخصوص المقطع الذي تم تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود دراكيل وحفر داخل أحد الاراضي بأحد الأحياء في غرب المحافظة بعد أن قام صاحب الأرض بحفر أكثر من ثلاثة أمتار داخل الأرض التجاري .

وجه رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري للإدارات المختصة بالبلدية بإيقاف العمل في نفس الموقع ومباشرة العمل بإعداد تقارير فنيه عن الموقع يتم رفعها للوكالة . و حذر مواطن، بشكل عاجل، المشترين في حي غرناطة في الخرج، من شراء أراضي في الحي، نظرا لعدم صلاحيتها للبناء والسكن، في ظل وجود ما وصفه بالعيون والخنادق تحت الأرض.