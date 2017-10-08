 إطلاق سراح السائق الذي دهس 11 شخصاً في لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إطلاق سراح السائق الذي دهس 11 شخصاً في لندن

إطلاق سراح السائق الذي دهس 11 شخصاً في لندن
رويترز

أطقلت الشرطة البريطانية اليوم الأحد سراح رجل اعتقلته أمس بعدما صدم بسيارته مجموعة من المارة بالعاصمة  لندن في حادث أصيب فيه 11 شخصا، مشيرةً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وكانت السلطات ألقت القبض على الرجل وعمره 47 عاماً أمس السبت في مسرح الحادث قرب  متحف التاريخ الطبيعي للاشتباه في قيادته بطريقة متهورة.

وقالت  الشرطة البريطانية إن الرجل خضع للعلاج في مستشفى قبل أن ينقل إلى نقطة شرطة في شمال لندن. وأضافت: “أطلق سراحه هذا الصباح انتظارا للتحقيقات”.

وتسببت السيارة التي صعدت على الرصيف في دهس مجموعة من المارة في واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدحاما بلندن عصر أمس السبت، لكن الشرطة استبعدت احتمال أن يكون “عملاً إرهابياً”.

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