 بعد غياب 28 عام.. مصر تتأهل لكأس العالم بأقدام محمد صلاح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد غياب 28 عام.. مصر تتأهل لكأس العالم بأقدام محمد صلاح

بعد غياب 28 عام.. مصر تتأهل لكأس العالم بأقدام محمد صلاح
المناطق - الرياض

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم رسميا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي 2 / 1اليوم الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ويدين المنتخب المصري بفضل كبير في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق أرنولد بوكا موتو.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو عند نقطة واحدة فقط.

وأصبح المنتخب المصري ثاني المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال الروسي، بعد المنتخب النيجيري وثاني المنتخبات العربية بعد المنتخب السعودي ، والمنتخب الرابع عشر الذي يتأهل للمونديال من التصفيات والخامس عشر الذي يضمن مقعده في النهائيات نظرا لتأهل المنتخب الروسي المضيف دون خوض التصفيات.

وهذا هى المرة الثالثة في تاريخ المنتخب المصري التي يتأهل فيها للمونديال حيث كان تأهل للمونديال مرتين عامي 1934 و1990.

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