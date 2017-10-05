 الإمارات تدين بشدة الهجوم الارهابي على نقطة حراسة أمنية تابعة للحرس الملكي في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الإمارات تدين بشدة الهجوم الارهابي على نقطة حراسة أمنية تابعة للحرس الملكي في جدة

الإمارات تدين بشدة الهجوم الارهابي على نقطة حراسة أمنية تابعة للحرس الملكي في جدة
المناطق - واس

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة وأسفر عن استشهاد رجلي أمن وإصابة آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم وقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة في حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب أمنها واستقرارها.
وجدد البيان موقف دولة الإمارات الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتضافر جهوده من أجل دحر هذه الآفة الخطيرة, معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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