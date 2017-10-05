 ولي العهد يهنئ السيسي بتأهل مصر لكأس العالم 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يهنئ السيسي بتأهل مصر لكأس العالم 2018

ولي العهد يهنئ السيسي بتأهل مصر لكأس العالم 2018
المناطق - الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بتأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم ” روسيا 2018″، بعد فوزه على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
وأشاد سمو ولي العهد بما أظهره المنتخب المصري من أداء متميز ومستوى مشرف في التصفيات الأفريقية، متمنيًا لمنتخب مصر كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم.

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