الأندية السعودية تحتفي بتأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم

تفاعلت الأندية السعودية مع الانجاز العربي للمنتخب المصري بتأهله إلى نهائيات كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا، بعد فوزها اليوم على الكونغو بهدفي النجم محمد صلاح.

واحتفت الأندية عبر حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مباركين هذا الإنجاز للأمة العربية وللشعب المصري الشقيق بعد غياب عن المونديال العالمي لمدة 28 عاما.

وقدم نادي الهلال تهانيه للشعب المصري وقال “مبروك لأشقائنا المصريين تأهلهم إلى كأس العالم”، بينما هنأ النصر هذا التأهل وقال “نادي النصر السعودي إدارة وأعضاء شرف وجماهير يقدمون التهنئة للأشقاء في جمهورية مصر بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم”.

وبارك الاتحاد تأهل الفراعنة بقوله “نبارك للشعب المصري الشقيق والنجم (كهربا) تأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم”، وعبر الأهلي عن تهانيه في تغريدة قاله فيها “النادي الأهلي يهنئ مصر بتأهل منتخبها الأول لمونديال كأس العالم في روسيا 2018، ونهنئ نجمنا ونجم المنتخب المصري محمد عبدالشافي”.

كما هنأ الرائد هذا الإنجاز العربي وقال “نادي الرائد السعودي إدارة وأعضاء شرف وجماهير يقدمون التهنئة للأشقاء في جمهورية مصر، ومحترفنا شيكابالا بتأهل منتخبهم إلى كأس العالم”، وقدم التعاون أيضا تهانيه للشعب المصري الشقيق بقوله “التعاون يهنئ الشعب المصري الشقيق بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2018 م في روسيا .. ألف الف مبروك، تهنئة خاصة للثنائي “عصامالحضري ومصطفىفتحي” الف الف مبروك التأهل.

من جهته، هنأت رابطة دوري المحترفين المنتخب المصري وقالت “نهنئ منتخب مصر والشعب المصري الشقيق بمناسبة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 م، كثاني المنتخبات العربية بعد منتخبنا الوطني”.