 مركز الملك سلمان للإغاثة يمول إنشاء مركز طبي في مدينة تعز اليمنية باثنين مليون دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يمول إنشاء مركز طبي في مدينة تعز اليمنية باثنين مليون دولار

مركز الملك سلمان للإغاثة يمول إنشاء مركز طبي في مدينة تعز اليمنية باثنين مليون دولار
المناطق - واس

أعلن نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اثنين مليون دولار لإنشاء مركز العظام والجراحة بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز.

وافتتح المسؤول اليمني، المركز اليوم في مدينة تعز عاصمة المحافظة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال جباري، إن المركز سيخفف من معاناة المرضى خاصة من الجرحى اللذين يحتاجون لتدخلات علاجية عاجلة.

وأشار إلى اعتماد الحكومة الشرعية موازنة شهرية تقدر بـ 48 مليون ريال يمني لتشغيل المركز.

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