مركز الملك سلمان للإغاثة يمول إنشاء مركز طبي في مدينة تعز اليمنية باثنين مليون دولار

أعلن نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري، تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اثنين مليون دولار لإنشاء مركز العظام والجراحة بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز.

وافتتح المسؤول اليمني، المركز اليوم في مدينة تعز عاصمة المحافظة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال جباري، إن المركز سيخفف من معاناة المرضى خاصة من الجرحى اللذين يحتاجون لتدخلات علاجية عاجلة.

وأشار إلى اعتماد الحكومة الشرعية موازنة شهرية تقدر بـ 48 مليون ريال يمني لتشغيل المركز.