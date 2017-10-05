محافظ صبيا يقدم واجب العزاء لأسرة آل حمزة

قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ على بن موسى زعله بعد ظهر اليوم الأثنين يرافقه رئيس بلدية المحافظة الأستاذ سفر بن سعد الشهراني بزيارة لمنزل رئيس مركز العالية يحي بن محمد حمزة في قرية خضيره لتقديم واجب العزاء له ولأسرته في وفاة ابنته التي انتقلت إلى رحمة الله يوم أمس الأول .وقد كان في إستقبال المحافظ شيخ القرية حسن القاصر ووالد الفقيدة الأستاذ يحي محمد حمزة وعدد من ذويها.وقد أعرب المحافظ ومرافقوه عن خالص مواساتهم داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع مغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.

ومن جانبه ثمن (حمزة) هذه الزيارة الكريمة من المحافظ ومرافقيه ومبادرتهم بمشاركته أحزانه .