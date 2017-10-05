(فيديو) هنا تفاصيل حادثة المقيم الهندي والدورية ومقاومته رجال الأمن.. تكشفها شرطة الرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض تفاصيل حادثة المقيم الهندي، ومقاومته رجال الأمن، التي تم تداول مقاطع فيديو لها.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض تلقت صباح اليوم بلاغًا من أحد المواطنين عن محاولة مكفوله (27 عامًا – هندي الجنسية – يعمل بمهنة سائق) الانتحار.

وأضاف، أنه تم على الفور انتقال الفِرق لموقع البلاغ، وشوهد الوافد في حالة هستيرية؛ اقتضت التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، بما يكفل سلامته، وتحييد خطره، إلى أن تمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات، وتقديم الخدمات الإسعافية له. وبعرضه على الطبيب المختص اتضح أنه يعاني اضطرابات نفسية.

وبين أنه جرى إعطاؤه العلاج اللازم، وتسليمه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.