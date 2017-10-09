إلزام شركات مكائن البيع الذاتي بإعادة المبالغ المتبقية.. وإمهالهم حتى صفر المقبل

أمهلت وزارة التجارة والاستثمار، الشركات والمؤسسات العاملة في مجال مكائن البيع الذاتي للمشروبات والمأكولات وسداد خدمات مواقف السيارات، مهلة حتى مطلع صفر المقبل، لبرمجة المكائن وإعادة المبالغ المتبقية من عمليات البيع للمستهلكين.

وحذرت الوزارة هذه الشركات، من عمل جولات مطلع صفر، للتحقق من التزام مكائن البيع الذاتي، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق أي مكائن مخالفة، وكذلك مخالفة الشركات المشغلة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وذكرت الوزارة، أنها رصدت مكائن بيع ذاتي لا تقوم بإعادة المبالغ المتبقية من عملية البيع، في حين توجد مكائن أخرى تعيد المبالغ المتبقية من عمليات الشراء للعملاء.

واستدعت الوزارة خلال الفترة الماضية، ملاك ومشغلي هذه المكائن، وطالبتهم ببرمجة المكائن بما يمكن من إعادة المتبقي من النقود سواء كانت ورقية أو معدنية، وقبول عملة الريال الواحد فقط.