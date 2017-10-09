 إلزام شركات مكائن البيع الذاتي بإعادة المبالغ المتبقية.. وإمهالهم حتى صفر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النيابة العامة: الإيذاء يندرج تحته كل استغلال أو إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية أو تهديد به “الزكاة والدخل”: أي منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا خاضعة لضريبة القيمة المضافة 4 أغذية مُنع بيعها في المقاصف المدرسية.. اذا كانت مدرسة ابنك تبيعها اتصل بـ 937 إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية مطلع صفر  إلزام شركات مكائن البيع الذاتي بإعادة المبالغ المتبقية.. وإمهالهم حتى صفر المقبل وزير التعليم يكشف تفاصيل الدليل التنظيمي لـ “ساعة النشاط” الإضافية (فيديو) هنا تفاصيل حادثة المقيم الهندي والدورية ومقاومته رجال الأمن.. تكشفها شرطة الرياض شاهد.. سعوديون يحتفلون بتأهل مصر للمونديال ويصفعون المشككين في قوة العلاقات محافظ صبيا يقدم واجب العزاء لأسرة آل حمزة بلدية محافظة الخرج تشن حملة على الباعة الجائلين وتصادر بضائعهم مركز الملك سلمان للإغاثة يمول إنشاء مركز طبي في مدينة تعز اليمنية باثنين مليون دولار الأندية السعودية تحتفي بتأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم

إلزام شركات مكائن البيع الذاتي بإعادة المبالغ المتبقية.. وإمهالهم حتى صفر المقبل

إلزام شركات مكائن البيع الذاتي بإعادة المبالغ المتبقية.. وإمهالهم حتى صفر المقبل
المناطق - الرياض

أمهلت وزارة التجارة والاستثمار، الشركات والمؤسسات العاملة في مجال مكائن البيع الذاتي للمشروبات والمأكولات وسداد خدمات مواقف السيارات، مهلة حتى مطلع صفر المقبل، لبرمجة المكائن وإعادة المبالغ المتبقية من عمليات البيع للمستهلكين.

وحذرت الوزارة هذه الشركات، من عمل جولات مطلع صفر، للتحقق من التزام مكائن البيع الذاتي، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق أي مكائن مخالفة، وكذلك مخالفة الشركات المشغلة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وذكرت الوزارة، أنها رصدت مكائن بيع ذاتي لا تقوم بإعادة المبالغ المتبقية من عملية البيع، في حين توجد مكائن أخرى تعيد المبالغ المتبقية من عمليات الشراء للعملاء.

واستدعت الوزارة خلال الفترة الماضية، ملاك ومشغلي هذه المكائن، وطالبتهم ببرمجة المكائن بما يمكن من إعادة المتبقي من النقود سواء كانت ورقية أو معدنية، وقبول عملة الريال الواحد فقط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>