 وزير التعليم يكشف تفاصيل الدليل التنظيمي لـ “ساعة النشاط” الإضافية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير التعليم يكشف تفاصيل الدليل التنظيمي لـ “ساعة النشاط” الإضافية

وزير التعليم يكشف تفاصيل الدليل التنظيمي لـ “ساعة النشاط” الإضافية
المناطق - الرياض

كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم عن كل ما يتعلق بساعة النشاط الإضافية، وذلك بعد نشره الدليل التنظيمي لها، على حسابه في “تويتر”، متمنياً للطلاب والمعلمين التوفيق والمتعة والفائدة.

وذكر الدليل أن تهيئة المقرات اللازمة لتنفيذ النشاط من مسؤولية المدرسة، موضحا أنها ليست مرتبطة بمرفق دراسي محدد، وإنما شملت الصف الدراسي والملاعب والساحات المناسبة والصالات الرياضية والقاعات والمختبرات وقاعة التدريب ومعامل الحاسب والمسرح والمكتبة ومرافق أخرى داخل المدرسة.

وأوضح الدليل أهداف حصة النشاط، وهي بناء الشخصية وتنمية القيم والاهتمام بميول الطلبة، تعزيز دور ‏المقرر الدراسي، التواصل مع الأسرة والمجتمع، تفعيل المناسبات الوطنية واستثمارها ‏في خدمة العملية التعليمية، صقل مواهب الطلبة المتميزين. ‏

وبيّن الدليل أن تنفيذ حصة النشاط يجب أن يكون أثناء اليوم الدراسي، وليس في أوله أو آخره، محددا مجالات النشاط خلال الحصة، وفق مكونات الشخصية، مع توضيح آلية بناء الخطة العامة للنشاط، وتحديد ضوابطه وتنظيم تنفيذ حصته في المدرسة.

وحدّد مكونات الشخصية بأنها الجوانب القيمي والمعرفي والحركي والوجداني والاجتماعي، في حين تشمل برامج النشاط الثقافة والفنون والرياضة والصحة والعلوم والأسرة والمجتمع والتربية الكشفية والمهارات والأعمال.

وبين أن هناك مشروعات ذات أولوية على المستوى الوطني؛ كالاحتفال باليوم الوطني، والمحلي؛ بعمل خطة نشاط على مستوى الإدارة، والمدرسي؛ كتلبية احتياجات الطلبة، معرّفًا بمصادر تخطيط وبناء برامج النشاط وعناصرها الأساسية، وخطوات التنفيذ ومسؤوليته والنواتج المتوقعة، مع إعطاء مثال لكل بند منها.

للإطلاع على تفاصيل الدليل

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