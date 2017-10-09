إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية مطلع صفر 

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإطلاق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها، وذلك يوم 1 /2 /1439هـ الموافق 21 /10 /2018م.

وتشمل المرحلة، كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، محلات بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما يستهدف التأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.

وتأتي المرحلة الثالثة استكمالا للمرحلة الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تستهدف المرحلة المقرر تطبيقها، المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.

ووضعت الوزارة اشتراطات لبيئة عمل المرأة، منها توفير أماكن للراحة والصلاة وحراسة أمنية للمكان وذلك حفاظا على سلامتها وراحتها، كما يوفر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعما مالياً وتدريبياً للعاملات ضمن برامج: تأنيث محلات المستلزمات النسائية، توطين المولات، وبرنامج دعم الأجور وغيرها من برامج الدعم الأخرى .

ونحو أوجه الدعم التي يقدمها ” هدف” لتمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، اطلق برنامج حضانة الأطفال “قرة” الذي يمكن الموظفة من وضع طفلها في مكان آمن أثناء تواجدها في العمل، إضافة إلى برنامج “وصول” الذي يدعم مواصلات الموظفات.