 “الزكاة والدخل”: أي منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا خاضعة لضريبة القيمة المضافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“الزكاة والدخل”: أي منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا خاضعة لضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل”: أي منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا خاضعة لضريبة القيمة المضافة
المناطق - الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن أي منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة ويجب عليها التسجيل إذا تجاوزت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي والبالغ 375 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، حول ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة عن ضريبة القيمة المضافة، أن على المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017.

كما أكدت أن المنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية عن 375 ألف ريال ولا تتخطى مليون ريال سيتم منحها مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال التسجيل.

ودعت الهيئة في بيانها الى متابعة موقعها الرسمي والموقع الخاص بضريبة القيمة المضافة للتأكد من أي معلومة يتم تداولها.

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