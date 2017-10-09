“الأخضر” يبدأ تحضيراته لمواجهة غانا الثلاثاء

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة بعد خوضه أمس مباراته الودية الأولى أمام منتخب جامايكا وانتهت بفوز الأخضر السعودي 5 – 2 .

وبدأ المنتخب السعودي تحضيراته للقاء الودي الثاني أمام منتخب غانا يوم الثلاثاء القادم ، حيث حرص المدير الفني إدغاردو باوزا ، خلال الحصة التدريبية على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة الأمس، حيث اكتفى اللاعبون بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما تنوعت تمارين المجموعة الثانية التي ضمت باقي اللاعبين، ما بين الجري حول الملعب وتمارين الإحماء ، قبل أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب.