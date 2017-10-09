أسفر حريق شب داخل شقة بالدور الربع في عمارة سكنية بمدينة جيزان ، اليوم ، عن وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة.
وأفاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني ، أن فرق الدفاع تمكنت من السيطره على الحريق وإنقاذ ثمان حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني .
“حريق” يقتل 4 أشخاص ويصيب آخرين في جيزان
أسفر حريق شب داخل شقة بالدور الربع في عمارة سكنية بمدينة جيزان ، اليوم ، عن وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة.
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