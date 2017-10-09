 “حريق” يقتل 4 أشخاص ويصيب آخرين في جيزان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“حريق” يقتل 4 أشخاص ويصيب آخرين في جيزان “الأخضر” يبدأ تحضيراته لمواجهة غانا الثلاثاء النيابة العامة: الإيذاء يندرج تحته كل استغلال أو إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية أو تهديد به “الزكاة والدخل”: أي منشأة تمارس نشاطا اقتصاديا خاضعة لضريبة القيمة المضافة 4 أغذية مُنع بيعها في المقاصف المدرسية.. اذا كانت مدرسة ابنك تبيعها اتصل بـ 937 إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية مطلع صفر  إلزام شركات مكائن البيع الذاتي بإعادة المبالغ المتبقية.. وإمهالهم حتى صفر المقبل وزير التعليم يكشف تفاصيل الدليل التنظيمي لـ “ساعة النشاط” الإضافية (فيديو) هنا تفاصيل حادثة المقيم الهندي والدورية ومقاومته رجال الأمن.. تكشفها شرطة الرياض شاهد.. سعوديون يحتفلون بتأهل مصر للمونديال ويصفعون المشككين في قوة العلاقات محافظ صبيا يقدم واجب العزاء لأسرة آل حمزة بلدية محافظة الخرج تشن حملة على الباعة الجائلين وتصادر بضائعهم

“حريق” يقتل 4 أشخاص ويصيب آخرين في جيزان

“حريق” يقتل 4 أشخاص ويصيب آخرين في جيزان
المناطق - الرياض

أسفر حريق شب داخل شقة بالدور الربع في عمارة سكنية بمدينة جيزان ، اليوم ، عن ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة.
وأفاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني ، أن فرق الدفاع تمكنت من السيطره على الحريق ‏وإنقاذ ثمان حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>