“حريق” يقتل 4 أشخاص ويصيب آخرين في جيزان

أسفر حريق شب داخل شقة بالدور الربع في عمارة سكنية بمدينة جيزان ، اليوم ، عن ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة.

وأفاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني ، أن فرق الدفاع تمكنت من السيطره على الحريق ‏وإنقاذ ثمان حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني .