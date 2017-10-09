 6 طرق “سرية” للحصول على رحلة طيران “رائعة” و “مخفضة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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6 طرق “سرية” للحصول على رحلة طيران “رائعة” و “مخفضة”

6 طرق “سرية” للحصول على رحلة طيران “رائعة” و “مخفضة”
المناطق - وكالات

كشف عدد من العاملين في شركات الطيران عن بعض الطرق “السرية” للحصول على أفضل الصفقات وأفضل الرحلات.

وذكر موقع “بزنس إنسايدر” وفقا لـ”سكاي نيوز”، 6 من “أسرار المهنة” التي كشف عنها العاملين في مجال الطيران:

1- أفضل وقت للقيام بالحجوزات هو الساعة 2:30 ظهرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأميركية أيام الثلاثاء. فغالبية التذاكر التي يتم حجزها في ذلك التوقيت تكون بقايا حجوزات نهاية الأسبوع، والتي تضعها شركات الطيران بشكل مخفض للتشجيع على الشراء.

2- أكثر من شرب الماء قبل الرحلات، لأن الرطوبة داخل الطائرة منخفضة جدا، وقد تكون أقل من 20 بالمئة، ما يعني أن الشعور بالجفاف قد يكون أكثر من ذلك الذي تشعر به في الصحراء الأفريقية، والتي تبلغ نسبة الرطوبة فيها 25 بالمئة.

3- سافر بأوقات غريبة، لتجنب الجلوس بجانب الأطفال، الذين قد يسببون الكثير من الإزعاج أثناء الرحلة. إذ يقول الخبراء أن الآباء يبتعدون عن السفر مع أطفالهم بأوقات متأخرة جدا.

4- أحضر بعض النقود، لأنك قد تستطيع الدفع للشخص ذو المقعد الأفضل بعض المال لإقناعه بتبديل الأماكن.

5- اجلس بالقرب من مؤخرة الطائرة، حيث ستكون بالقرب من مكان مضيفات الطيران. فالجلوس في الخلف قد يتيح لك خدمة أفضل من قبل العاملين على متن الطائرة.

6- قم بتسجيل الدخول على متن الرحلة مبكرا، حتى تتفادى إلغاء حجزك. وبعض الشركات تقوم بإلغاء حجوزات الأشخاص الذين تأخروا بالحجز، وذلك في بعض الحالات الاضطرارية.

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