دراسة: تناول الموز وقاية من الإصابة بالنوبات القلبية

أظهرت نتائج دراسة حديثة قام بها فريق من الباحثين بجامعة ألاباما الأمريكية، أن تناول الموز كل يوم يساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفقاً لصحيفة “ذا اندبندنت” البريطانية فقد أثبتت الدراسة أن تناول الأطعمة عالية البوتاسيوم مثل الموز يمكن أن تقاوم انسداد وتصلب وتضييق الشرايين.

وقد أثبتت التجارب العملية على الفئران التي كانت تعاني من خطر الإصابة بأمراض القلب أن تناول مستويات منخفضة وطبيعية من البوتاسيوم قد أدي إلى تحسن حالته الشرايين لديهم .

ويعتقد الباحثون أن تناول البوتاسيوم بمستويات معتدلة له فوائد عديدة، ولكن يحذر العلماء من الإفراط في تناوله حيث يسبب ذلك آلام في المعدة وغثيان.

وصرح الدكتور مايك كنابتون، من مؤسسة القلب البريطانية، أن الدراسة الأخيرة أظهرت أن عدم تناول ما يكفي من البوتاسيوم يؤدي إلى تصلب الشرايين، ونصح المرضي والأصحاء بتناول كميات جيدة من الموز الغني بالبوتاسيوم من أجل الوقاية .