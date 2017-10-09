أنقرة ترد بالمثل.. تركيا توقف إصدار تأشيرات للأمريكيين

أعلنت تركيا الأحد أنها توقفت عن إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين، باستثناء تأشيرات الهجرة، وذلك رداً على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق.

وقالت السفارة التركية في واشنطن على حسابها في تويتر: إن “الأحداث الأخيرة أجبرت الحكومة التركية على إعادة تقييم مدى التزام الحكومة الأميركية بأمن منشآت وموظفي البعثة التركية”.

وكانت البعثة الأميركية في تركيا قد أعلنت الأحد أنها علّقت كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل منشآتها الدبلوماسية في تركيا، لاحتياجها إلى “إعادة تقييم” التزام أنقرة تجاه أفرادها.

وجاء في بيان أصدرته البعثة الأميركية في أنقرة: “الأحداث الأخيرة دفعت الحكومة الأميركية لإعادة تقييم التزام حكومة تركيا بأمن البعثة الأميركية وأفرادها”.

وأضاف البيان: “من أجل تقليل عدد زوار سفارتنا وقنصلياتنا إلى أقل حد خلال إجراء التقييم، علقنا كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل المنشآت الدبلوماسية الأميركية في تركيا على أن يسري ذلك على الفور”.

وكان موظف بالقنصلية الأميركية في اسطنبول احتجز الأسبوع الماضي بتهمة ارتباطه بفتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي، وذلك في إجراء نددت به واشنطن ووصفته بأنه لا أساس له ويضر بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.