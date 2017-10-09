بالفيديو.. مسلمة حامل اشتكت من وجود كلاب على متن الطائرة فأنزلوها بالقوة

طردت الشرطة الأمريكية امرأة مسلمة حاملا من متن الطائرة، بعد أن عبرت هذه السيدة عن شكواها من وجود كلبين في الرحلة، بسبب معاناتها من الحساسية إزاء الحيوانات.

وتداول نشطاء الشبكات الاجتماعية، الأحد، مقطعا مصورا يُظهر لحظة طرد المسافرة وهي مسلمة، وتدعي “أنيتا دولتزاي”، من متن الطائرة التابعة لشركة “ساوث ويست” الأمريكية.

وجرت الواقعة بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول، على متن الرحلة التي كانت متجهة من مدينة بالتيمور إلى مدينة لوس أنجلوس، حسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”.

وأوضحت المرأة، التي تدرس في كلية الفنون بمعهد ماريلاند، أنها اشتكت لمضيفي الطائرة من أنها تعاني من حساسية من الحيوانات، بعدما لاحظت وجود كلبين في الطائرة.

وطلب موظفو الطائرة من الراكبة دولتزاي، بعد هذه الشكوى، النزول من الطائرة، إلا أنها رفضت فتم استدعاء الشرطة لإخراجها بالقوة.

شريط الفيديو، الذي التقطه أحد الركاب، أظهر رجال الشرطة، وهم يسحبون ويجرون السيدة داخل الطائرة لإنزالها منها، وتبين فيما بعد أنها حامل.

المتحدث باسم شركة الطيران، كريس ماينز، رد على الواقعة، بقوله: “طلبنا من المرأة تقديم شهادة طبية تفيد بأنها تعاني من الحساسية، إلّا أنها رفضت ذلك”.

وفي المقابل، وصف محامي المرأة، أرغون إس سيثي، التي قدمت شكوى رسمية لدى الشرطة، توضيحات شركة الطيران بـ”الكاذبة”.

وقال المحامي “إن عملية طرد أنيتا دولتزاي لم ترتبط بالشهادة الطبية، وإنما لكونها مسلمة وامرأة، ما يجعل تصرف شركة الطيران عنصريا”.

كما أكدت شهادة أنيتا أن مضيف الطائرة، لم يطلب منها، تقديم شهادة طبية كما تدعي الشركة.

وأضافت أن الشرطة تعاملت معها بشكل وحشي، وأن الضباط أدلوا بتصريحات عنصرية بشأن المهاجرين.

جدير بالذكر أن قواعد شركة الطيران هذه، تشترط على المسافرين أن يغادروا الطائرة إذا ما كانوا يعانون من أي حساسية من الحيوانات.