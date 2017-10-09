 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط قطاع غزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“نجم” تعتزم توظيف نساء لمباشرة الحوادث المرورية.. وتوضح التفاصيل أمين أوبك: منتجو النفط قد يأخذون قرارات استثنائية في 2018 الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار في ثلاث ولايات مضطربة لمدة شهرين آيفون 8 ينفجر في وجه مواطن خليجي طقس مستقر على معظم مناطق المملكة السيسي يمنح مكافآت ضخمة للاعبي منتخب مصر قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط قطاع غزة بالفيديو.. مسلمة حامل اشتكت من وجود كلاب على متن الطائرة فأنزلوها بالقوة نائب الرئيس الأمريكي يغادر مباراة في كرة القدم لعدم وقوف اللاعبين خلال النشيد الوطني أنقرة ترد بالمثل.. تركيا توقف إصدار تأشيرات للأمريكيين الأردن يحبط تهريب 273كجم حشيش و600 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها للمملكة منهم السعودية ومصر.. تعرف على المنتخبات التي تأهلت لمونديال روسيا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط قطاع غزة
المناطق - وكالات

قصفت المدفعية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع ، مساء اليوم الأحد، نقطة رصد للمقاومة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف موقع رصد للمقاومة في منطقة أبو صفية شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرق رفح قرب معبر كرم أبو سالم، واشتعلت النيران قرب الموقع.

وأشارت مصادر متعددة إلى تجمع عدد من المدرعات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم التجاري.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي “أشكول”.

ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغزة، وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مجمع “أشكول”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>