قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف وسط قطاع غزة

قصفت المدفعية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع ، مساء اليوم الأحد، نقطة رصد للمقاومة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف موقع رصد للمقاومة في منطقة أبو صفية شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة شرق رفح قرب معبر كرم أبو سالم، واشتعلت النيران قرب الموقع.

وأشارت مصادر متعددة إلى تجمع عدد من المدرعات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم التجاري.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي “أشكول”.

ودوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغزة، وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في مجمع “أشكول”.