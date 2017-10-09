 السيسي يمنح مكافآت ضخمة للاعبي منتخب مصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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السيسي يمنح مكافآت ضخمة للاعبي منتخب مصر

السيسي يمنح مكافآت ضخمة للاعبي منتخب مصر
المناطق - الرياض

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفراعنة، تكريما لتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

 

وذكرت مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية، أن السيسي وافق على صرف مبلغ مليون ونصف مليون جنيه مصري (أي نحو 85 ألف دولار)، لكل لاعب من لاعبي المنتخب.

ونجح المنتخب المصري في انتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعته ضد ضيفه منتخب الكونغو (2-1)، اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في الاسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

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