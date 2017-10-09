آيفون 8 ينفجر في وجه مواطن خليجي

وقال الشخص الذي ظهر في الفيديو، والذي يبدو أنه خليجي، إن انفجار الهاتف حدث أثناء عملية الشحن في السيارة، وأنه شم رائحة ما يشبه حريق في البداية، ثم ما لبث أن انفجر الهاتف في وجهه.

وفي الفيديو الذي بثه موقع البوابة العربية للأخبار التقنية المتخصص، يظهر المواطن وهو فيما يبدو داخل إحدى الصيدليات، وفي جانب أحد خديه ما يبدو أنه ضمادة من تأثير انفجار الهاتف.

وتحقق شركة آبل في عدد من التقارير المتعلقة ببطاريات هاتفها الرائد الأحدث آيفون 8 بلس، ذو شاشة العرض من قياس 5.5 إنش، حيث تشير التقارير إلى حدوث انتفاخ في بطارية الهاتف مما يؤدي إلى انفصال شاشة العرض عن هيكل الهاتف، وقد أظهرت خمسة تقارير منفصلة على الأقل هواتف آيفون 8 بلس مشوهة وبطاريات منتفخة وشاشات عرض منفصلة عن هيكل الأجهزة الألومنيوم.

وقد وصلت هذه التقارير إلى هونغ كونغ واليابان وتايوان وكندا واليونان، بحيث أظهرت جميع تلك التقارير أعراض مماثلة، مما يجعل فكرة وجود دفعة واحدة سيئة من الأجهزة القادمة من خط الإنتاج أقل احتمالاً، وقال متحدث باسم شركة آبل إن الشركة تبحث في هذه القضايا، وتفيد المعلومات بأن بعض الأجهزة قد جمعت من قبل مشغلي الهواتف المحمولة الشركاء للتحقيق فيها.