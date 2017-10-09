 “نجم” تعتزم توظيف نساء لمباشرة الحوادث المرورية.. وتوضح التفاصيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“نجم” تعتزم توظيف نساء لمباشرة الحوادث المرورية.. وتوضح التفاصيل

“نجم” تعتزم توظيف نساء لمباشرة الحوادث المرورية.. وتوضح التفاصيل
المناطق - الرياض

تعتزم شركة “نجم” لخدمات التأمين إطلاق برامج تأهيلية؛ لاستقطاب وتكثيف دور المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، بغرض توفير خدمة نسائية في هذا المجال.

وأوضحت الشركة وفقاً لـ”مكة”، أنها اعتمدت استراتيجية لتطوير خدماتها عبر تطبيق منهجية الحلول المتكاملة وتفعيل الخدمات الإلكترونية؛ لتلبية متطلبات مستفيدي الخدمة من النساء والرجال وضمان سرعة الاستجابة، مشيرةً إلى أن عدد شركات التأمين التي تعمل معها تبلغ 27 شركة.

ولفتت إلى أن الخدمة الجديدة تشمل توفير وسيلة لنقل سائق المركبة المشتركة في الخدمة حال وقوع ضرر بها، مع تمكينه من تسليم المركبة ونقلها إلى مراكز تقدير الأضرار بواسطة سيارات السحب المتطورة، إلى جانب التفاوض مع شركات التأمين حول الأمر وإعادتها بعد إصلاح الضرر لصاحبها مرة أخرى.

وأكدت أن خطواتها الجديدة تأتي من حرصها الدائم على تفعيل دور المرأة السعودية التي تشكل نحو 13% من القوى الداعمة في مجال إدارة ومعالجة بلاغات الحوادث المرورية والمطالبات والعناية بالعملاء وتدقيق البيانات.

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