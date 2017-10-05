(علوم رجال) برنامج اجتماعي بنادي الحي بثانوية ابن النفيس بالخرج

أقام نادي الحي بثانوية ابن النفيس بتعليم الخرج برنامجاً اجتماعياً بعنوان “علوم رجال” ويهدف إلى تعليم الأشبال كيفية استقبال الضيوف وكيفية صنع القهوة وتقديمها والكثير من العادات والتقاليد الرسمية السعودية.

قدم هذا البرنامج العملي مشرف النشاط الاجتماعي والإعلامي عبدالعزيز السعيدي؛ واستفاد منه 52 طالباً من مرتادي النادي ومن فئة الأشبال والذين تتراوح أعمارهم من 6 الى 13 عاماً حيث قام الطلاب بتطبيق عملي بصب القهوة وخطوات تصليحها وكيفية تقديم البخور.

حضر البرنامج كلُ من قائد النادي عقيل العنزي وإداري النادي خالد الغاشم ومشرف النشاط الرياضي طلال الطليان.