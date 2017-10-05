اتفاقية بين “تعليم الرياض” و”ارتقاء” لتأمين 739 جهاز حاسب لمعاهد التربية الخاصة

وقع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع اليوم الأحد اتفاقية مع المشرف العام على جمعية ارتقاء الأستاذ صالح بن عبود باظفر تقضي بتأمين ما تحتاجه برامج التربية الخاصة من أجهزة الحاسب الآلي التي تمت إعادة تأهيلها من الجمعية وقد بلغ عددها (739) جهازا.

وقعت الاتفاقية في مكتب مدير عام تعليم الرياض بالمربع بحضور مدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ عبدالرحيم آل الشيخ وعضو مجلس الإدارة لجمعية ارتقاء الدكتور صالح القوم .

ورحب المدير العام للتعليم بالمشرف العام على جمعية ارتقاء والوفد المرافق له مؤكدا شكره وتقديره للجمعية للاهتمام بهذه الشريحة من طلابنا العزيزة علينا مثنيا على دور جمعية ارتقاء الكبير عبر مساهمتها بالارتقاء بهذه الفئة الغالية عبر المساهمة في توفير ما تحتاجه وهي مسؤولية اجتماعية يشكرون عليها .

من جهته قدم المشرف العام على جمعية ارتقاء الأستاذ صالح باظفر وعضو مجلس إدارة الجمعية الكتور صالح القوم المدير العام ولإدارة التربية الخاصة على التنسيق لتتمكن الجمعية من خدمة هذه الفئة الغالية .

من جهته قدم مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض أ. عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل الشيخ جزيل الشكر والتقدير لمدير عام التعليم ولجمعية ارتقاء ولجميع من ساهم ودعم هذه المبادرة والشكر موصول لمشرف التربية الخاصة أ. رائد الغفيلي منسق التجهيزات بإدارة التربية الخاصة على جهوده في إبرام هذه الاتفاقية وتنظيم توزيعها بالميدان مشيرا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيقًا لمبدأ الاستفادة من مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة في تعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة واستمراراً للجهود المبذولة بهذا الخصوص، مضيفا أن هذه الاتفاقية مع جمعية ارتقاء الخيرية وهي إحدى مبادرات مجموعة الفوزان لتأهيل الحاسبات الآلية، وتقتضي هذه الاتفاقية تأمين ما تحتاجه برامج التربية الخاصة من أجهزة الحاسب الآلي التي تمت إعادة تأهيلها وقد بلغ عددها (739) جهازا, سيتم توزيعها على برامج التربية الخاصة بمختلف مساراتها: التربية الفكرية, والصم وضعاف السمع, والتوحد, وصعوبات التعلم, والإعاقة البصرية, وتعدد العوق, وفرط الحركة وتشتت الانتباه, وبرنامج يسير التعليمي لذوي الذكاء الحدي، حيث ستساهم هذه الاتفاقية في سد حاجة البرامج والمعاهد ورفع الإستفادة من الحاسب الآلي في التعليم .