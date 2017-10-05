 “أرامكو” تتوسّع في الهند .. ونيودلهي تتوقّع شراكة إستراتيجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“أرامكو” تتوسّع في الهند .. ونيودلهي تتوقّع شراكة إستراتيجية

“أرامكو” تتوسّع في الهند .. ونيودلهي تتوقّع شراكة إستراتيجية
رويترز

قال بيان للحكومة الهندية، أمس الأحد، إن “أرامكو السعودية” أطلقت مشروعاً جديداً بالقرب من العاصمة نيودلهي مع سعي أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى الاستفادة من زيادة الطلب والاستثمار في ثالث أكبر مستهلك عالمي.

وقال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان؛ الذي افتتح الوحدة المحلية مع أمين الناصر؛ الرئيس التنفيذي لـ “أرامكو”، إن هذه الخطوة ستساعد على تمهيد الطريق صوب “شراكة استراتيجية في قطاع النفط والغاز” بين البلدين.

ووفق “رويترز” قال البيان: إن “أرامكو” دشّنت من خلال وحدتها “أرامكو آسيا – الهند” حضورها الرسمي في الهند العام الماضي.

الناصر في نيودلهي لحضور مؤتمر آي.اتش.اس سيرا الذي يبدأ اليوم، ويحضره أيضا محمد باركيندو؛ الأمين العام لمنظمة “أوبك”.

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