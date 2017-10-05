4 عمليات نوعية لزراعة السماعات العظمية بعسير

تمكنت فرق طبية متخصصة في مستشفى خميس مشيط العام ومستشفى أحد رفيدة بالتعاون مع مستشفى عسير المركزي من إجراء عمليات جراحية نوعية لزراعة السماعات العظمية.

ففي مستشفى خميس مشيط العام تم استقبال طفل يبلغ من العمر (10 سنوات ) حيث كان يعاني من نقص في السمع وبعد الكشف عليه من الطبيب المختص تقرر إجراء عملية زراعة للسماعات العظمية تحت التخدير العام حيث تعتبر من العمليات النادرة التي تجرى لأول مره لطفل على مستوى المنطقة وقد أجرى العملية فريق طبي متخصص مؤهل علماً أن المريض يتمتع حالياً بصحة جيدة وأستطاع إسترداد حاسة السمع لديه – ولله الحمد – .

وفي مستشفى أحد رفيدة تمكن فريق طبي متخصص من إجراء عمليات نوعية عبارة عن زراعة السماعات العظمية (BAHA) وذلك بالتنسيق مع مستشفى عسير المركزي وفق برنامج التوأمة القائم بين المستشفيين ؛ حيث حضر إلى المستشفى ‏مرضى لديهم نقص توصيلي في السمع (رجل 40 عام ، وسيدة 48 عام ، وسيدة 24 عام )‏ وبعد إجراء الفحوصات تبين حاجتهم لزراعة السماعات العظمية ‏حيث تم زراعة هذه السماعات لهم و تكللت جميع هذه العمليات بالنجاح – بفضل الله – ‏وهذا النوع من السماعات يعتبر بديل السماعات التقليدية التي توضع خارج ‏الأذن علماً أن هذا النوع من العمليات لا يتم إجراؤه ‏إلا في مستشفيات متخصصة أو مركزية‏ .

الجدير بالذكر أن الصحة تنفذ برنامج «أداء الصحة»، والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً (70) مستشفى رئيس ، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشر لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، وهي (الطوارئ والعيادات والعمليات والتنويم والعنايات المركزة والأشعة والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات وإكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع