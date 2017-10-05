 بلاك بيري تتحدى “الانقراض” بهاتف مختلف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بلاك بيري تتحدى “الانقراض” بهاتف مختلف

بلاك بيري تتحدى “الانقراض” بهاتف مختلف
المناطق - وكالات

تواصل هواتف بلاك بيري محاولات الصمود أمام المنافسين الكبار، بعد أن أعلنت شركة “تي سي إل كوميونيكيشن” عن هاتف “بلاك بيري موشن” الذي يمتاز بشاشة لمسية دون لوحة مفاتيح فعلية كما هو الحال في معظم هواتف بلاك بيري، إضافة إلى بطارية كبيرة.
ويمتاز بلاك بيري موشن بأنه الهاتف الأول من بلاك بيري الذي يأتي وفق معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، مع التقنية المضادة للخدش على الشاشة والبطارية الأكبر سعةً بتاريخ الشركة. حسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويتوفر هاتف بلاك بيري موشن في أسواق الإمارات العربية المتحدة بسعر 1,699 درهمًا والمملكة العربية السعودية بسعر 1,699 ريالًا في النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وبالإضافة إلى تزويده بمعيار IP67 لمقاومة الماء والغبار، يقدم هاتف بلاك بيري الجديد شاشة بقياس 5.5 بوصات، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، وهي السعة الكبرى على الإطلاق في هواتف بلاك بيري حتى الآن، ما يجعل من البطارية قادرة، بحسب الشركة، على الصمود لأكثر من 32 ساعة من الاستخدام المتنوع، إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع مما يتيح القدرة على الشحن لمستوى 50% خلال ما يقارب 40 دقيقة فقط باستخدام منفذ الشحن USB Type C.

ومن الناحية البرمجية، يعمل الجهاز بالإصدار 7.1 “نوجا” من نظام التشغيل أندرويد، مع وجود خطط لترقية نظام التشغيل إلى أندرويد 8.0 “أوريو” خلال العام القادم.

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