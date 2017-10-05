 ناشطون إيرانيون يواجهون قمع النظام عبر الانترنت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ناشطون إيرانيون يواجهون قمع النظام عبر الانترنت

ناشطون إيرانيون يواجهون قمع النظام عبر الانترنت
المناطق - إيران

أطلقت مجموعة من الناشطين الإيرانيين حملة لدعم حقوق الإنسان في بلدهم وضمان الحريات المدنية عبر شبكة الإنترنت يمنح المواطنين الإيرانيين الوصول للجهات المسئولة لتقديم شكاويهم.
وتعتبر الناشطة “فيروزة محمودي”، المتخصصة في مجال الإنترنت بمساعدة مجموعة من النشطاء خلف إنشاء تطبيق “تورنك” الذي يهدف لمواجهة القمع الذي يفرضه النظام الإيراني ضد مواطنيه.
وكشفت أن الفكرة جائتها عام 2009″، عندما انطلقت أول موجة احتجاجات شعبية إيرانية ضد النظام على خلفية اتهامه بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس السابق المتشدد “محمود أحمدي نجاد” أمام منافسه الشعبي “مير حسين موسوي”.
وقالت أن إطلاق المشروع يهدف لدعم حقوق الإنسان في إيران، وضمان الحريات المدنية عبر شبكة الإنترنت، منوّهة إلى أن المشروع مموّل بمبلغ “150” ألف دولار أمريكي من مؤسسة المجتمع المفتوح في “جورج سوروس”.
وذكرت محمودي، أن تطبيق “تورنك”، يتيح الفرصة أمام ضحايا العنف للوصول إلى المعالجين والمحامين، مشيرة إلى تطبيق آخر يسمّى “حمدم”، يحتوي أيضًا على معلومات حول موضوعات المحرَّمات، مثل “الأمراض المنقولة جنسيًا، وعقود الزواج”.

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