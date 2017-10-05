أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”, والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن بدء التسجيل في برنامج مكافحة العدوى لخريجات كليات العلوم، عبر الصفحة المخصصة في الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط:

https://www.scfhs.org.sa/eservices/Momares/Pages/FightingTheInfectionApplicationDesc.aspx , ويستمر التسجيل في البرنامج حتى الـ 11 من شهر نوفمبر القادم, وتبلغ مدة التدريب في البرنامج تسعة أشهر، إذ سيتم تنفيذه في عدد من المنشآت الصحية المتخصصة في مُدن الرياض، مكة المكرمة، الدمام، جدة والظهران.

وأوضح نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب محمد العبد الحافظ، أن البرنامج يأتي امتدادًا للمرحلة الأولى, التي تضمنت توقيع 15 اتفاقية مع العديد من المستشفيات والمدن الطبية، لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل في القطاع الصحي، وذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم (25539)، وتاريخ 02 /07 /1435هـ، القاضي بدراسة إعادة تأهيل الخريجات للعمل في بعض المجالات الصحية أو الصحية المساعدة.

وانطلقت المرحلة الأولى من برنامج إعادة التأهيل في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، حيث تطمح إلى إعادة تأهيل 2880 خريجة من كليات العلوم في التخصصات العلمية المشمولة بالأمر السامي الكريم، بالتعاون مع المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف في مرحلته الأولى إلى طرح برامج تأهيلية في تخصص التعقيم، وسحب الدم، ومكافحة العدوى، لخريجات كليات العلوم للتخصصات التالية (الأحياء، والأحياء الدقيقة، والكيمياء، والكيمياء الحيوية)، بالتعاون مع عدد من المنشآت الصحية الرائدة بالمملكة التي لديها خبرة كبيرة في برامج التأهيل والتدريب المتخصص، تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وبرعاية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وذلك لتنفيذ التدريب.

ووفقًا للاتفاقيات، تُشرف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، على التدريب، وضبط الجودة، وإجراء الاختبارات، وإصدار الشهادات، وسيتم التدريب بالتعاون مع المراكز الطبية الرائدة في تنفيذ البرامج التدريبية.

كما يهدف البرنامج إلى تبني سياسة الإحلال التدريجي للوظائف المشغولة بغير السعوديات في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، ويتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” جميع تكاليف التدريب، ورسوم الإشراف من قبل الهيئة، وكذلك مكافآت المتدربات الشهرية.