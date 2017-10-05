 جامعة نورة توضح موقفها من “تفتيش الجوالات” والحالات التي يمنع فيها استخدامه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جامعة نورة توضح موقفها من “تفتيش الجوالات” والحالات التي يمنع فيها استخدامه

جامعة نورة توضح موقفها من “تفتيش الجوالات” والحالات التي يمنع فيها استخدامه
المناطق - الرياض

أكدت وكيلة جامعة نورة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، فايزة محمد الفايز، السماح لطالبات الجامعة باستخدام الجوال في الحرم الجامعي، مشيرة إلى أن الجوال يمنع فقط أثناء المحاضرات.

وقالت الفايز، “كوني مسؤولة عن محاضر التأديب لم تردني يومًا شكوى بخصوص الجوال”، مؤكدة أن التعامل مع الطالبات في جامعة الأميرة نورة يبدأ من الثقة المتبادلة “أم وبناتها”، بحسب ما نقلته عنها صحيفة “عكاظ”، الإثنين (9 أكتوبر 2017).

وحددت الفايز الحالات التي يتم خلالها منع استخدام الجوال؛ حيث يتم منعه أثناء المحاضرات، أو تصوير الزميلات أو المساس بحرياتهن، وهذا شيء طبيعي، مشيرة إلى أن أيًا من الطالبات إن ارتكبت خطأ تعتذر وتتراجع فورًا.

وأضافت الفايز: “نحاول دائما ألا نخطئ، وألا نبحث عن أخطاء الطالبات ونحتويهن كبناتنا، وهناك من الطالبات من تتجاوز على القوانين والأنظمة، ويتم التعامل معهن معاملة خاصة؛ ولكن الغالبية العظمى على قدر كبير من المسؤولية، وقدر المواطنة، ويتقبلن التوجيه بكل يسر وسهولة”.

كانت أول عميدة للطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة موضي الدبيان أثارت جدلا بعد اعترافها بأن لجان التوعية في الجامعة تفتش هواتف الطالبات للتأكد عما إذا كانت لدى أي منهن مخالفات أو محادثات مع الشباب.

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