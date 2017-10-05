طلاب الرياض يتنافسون في مسابقة « مبتكرو الرياض »

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء التسجيل في مسابقة ” مبتكرو الرياض ” لهذا العام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ تحت شعار ” معًا لنشر ثقافة الإبداع والابتكار ” , ودعت جميع مدارس المنطقة للمشاركة والتسجيل فيها وتنفيذ خطة المسابقة من خلال تكليف (معلم أو منسق) الموهوبين أو من ينوب عنهم في المدرسة .وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن تنظيم هذه الفعاليات العلمية تأتي انطلاقا من تحقيق رؤية برنامج التحول الوطني 2020م والتي تهدف لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وحرصًا على تنمية واستثمار قدرات الطلاب ومواهبهم والاستفادة منها، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به من جهته أوضح مدير إدارة الموهوبين الدكتور محمد العقيّل أن المسابقة تهدف إلى المساهمة في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين من خلال اكتشاف الموهوبين وإبراز قدراتهم وتدريبهم على مهارات الإبداع والابتكار وتشجيعهم للوصول لابتكارات تسهم في حل المشكلات بطرق إبداعية وبالإضافة إلى تنمية التفكير الإيجابي والتهيئة للمشاركة في المنافسات المختلفة المحلية أو الدولية .وبيّن الدكتور “العقيّل ” أن فكرة المسابقة تقوم على تدريب الطلاب على إتقان مهارات التفكير الإبداعي، إضافة إلى تدريبهم على أساسيات الابتكار ووسائله وأدواته ، والخروج بهم من حالة التفكير التقليدي إلى حالة التفكير الابتكاري الخلاق التي تسهم في إنتاج منتجات ابتكارية جديدة يتم المشاركة بها في المسابقة النهائية المقامة في إدارة الموهوبين بمنطقة الرياض .كما أوضح الدكتور العقيل أن من أهم ضوابط المسابقة أن يكون الطالب المشارك أحد طلاب مدارس المراحل الابتدائية (الصفوف العليا) والمتوسطة والثانوية لتعليم الرياض وأن تكون مشاركته بابتكار واحد يمثل عملاً أصيلاً من إعداد ه , لافتا إلى انه سيتم ترشيح أفضل ثلاثة ابتكارات من كل مدرسة لدخول التحكيم المبدئي وستخصص جوائز لكل مرحلة تعليمية مع إقامة معرض ختامي يتضمن50 مشروعاً من الابتكارات المرشحة للتحكيم النهائي .وأكد الدكتور ” العقيل ” على ضرورة تسجيل المعلم والمدرسة الراغبة في المشاركة من خلال الرابطفي موعد أقصاه الخميس الموافق ١٤٣٩/٢/١٣هـ