مركز الملك سلمان الإغاثي: 56 سفينة إغاثية تعرضت للاعتداء من قبل الميليشيات الانقلابية

تعرضت 56 سفينة إغاثية تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة للاعتداء من قبل الميليشيات الانقلابية، فيما جرى استقطاب 40 طفلاً كانوا مجندين في صفوف الحوثي.

وفي التفاصيل، استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ما قدّمه من أعمال إنسانية في اليمن، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في الرياض.

وكشف المتحدث الرسمي للمركز الدكتور سامر الجطيلي، أن المساعدات المقدمة من المملكة إلى اليمن بلغت بين عامي 2015 و2017 أكثر من 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن أكثر من 20 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في اليمن، حيث تجاوز عدد النازحين في الداخل اليمني 3 ملايين نازح.

وقال المتحدث الرسمي للمركز: “قدّمت المملكة كامل المبلغ الذي طالبت به منظمة الصحة العالمية لمكافحة الكوليرا في اليمن، وبلغ إجمالي المبلغ المقدم من المملكة إلى البنك المركزي اليمني مليار دولار، وإجمالي ما تلقته الأمم المتحدة من المملكة حتى الشهر الماضي بلغ 976 مليون دولار”.

وأضاف: “نفذنا 80 مشروعاً في اليمن ركزت على تعليم الأطفال، و68 مشروعاً خُصصت للمرأة، واستقطبنا 40 طفلاً كانوا مجندين في صفوف ميليشيا الحوثي”.

وأكّد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحرص على أن يصل المركز إلى كل محتاج، وأن أكثر من 4 ملايين يمني تلقوا مساعدات من المركز.

وأوضح الجطيلي، أن مساعدات المملكة الإنسانية الخارجية بلغت أكثر من 65 مليار دولار، استفادت منها 27 دولة.