 رسميا .. استاد جامعة الملك سعود يحتضن مواجهات الهلال الكروية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رسميا .. استاد جامعة الملك سعود يحتضن مواجهات الهلال الكروية

رسميا .. استاد جامعة الملك سعود يحتضن مواجهات الهلال الكروية
المناطق-الرياض

أعلن نادي الهلال رسميا اليوم مع شريكه الاستراتيجي والمسوق الحصري للنادي شركة صلة الرياضية عن توصلها لاتفاق نهائي مع جامعة الملك سعود وذلك للاستثمار في استاد الجامعة الرياضية.

ووفقا لهذا الاتفاق سيستقبل الاستاد جميع مواجهات نادي الهلال في جميع المسابقات وسوف تكون هذه المنشأة الوطنية الملعب الرسمي للنادي كأول نادي سعودي يملك هذا الحق وجاء ذلك من حرص مجلس الادارة لتفعيل هذه الخطوة لتكون هدية النادي لجماهيره الوفيرة.

واستاد جامعة الملك سعود أو استاد الجامعة افتتح في 7 مايو 2015 من قبل جامعة الملك سعود، لأستضافة الأنشطة الرياضية الخاصة بالجامعة، إضافة لمباريات الدوري السعودي الممتاز.

وصمم الملعب ونفذ وفق أحدث المعايير الدولية، وهو محاكي للعديد من ملاعب كرة القدم العالمية، فهو أول ملعب في العاصمة الرياض ينشأ بدون مضمار، ويتسع لحوالي 25 ألف متفرج، وقد خصصت له 34 بوابة للجماهير، وخمس غرف بث تليفزيوني وإذاعي، إضافة إلى مقاعد ومصاعد خاصة للمعاقين، وقاعة خاصة بالمؤتمرات الصحفية، وبلغت تكلف المشروع 215 مليون ريال.

والاستاد يحتوي على مكاتب إدارية لإدارة الإستاد، ومعسكر رياضي للمنتخبات وخدمات الضيافة للزوار والمرتادين، ويوفر أماكن الجلوس العامة والخاصة، إضافة لمنافذ البيع المتعددة لتذاكر الدخول.

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