فيديو .. الإطاحة بمطلق النار على بائع محل الذهب في عنيزة

أعلنت شرطة القصيم، اليوم، القبض على المتهم بإطلاق النار على عامل بمحل لبيع الذهب والمجوهرات في السوق التجارية بمحافظة عنيزة، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها للمستشفى.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا صباح أمس الأحد عن تعرض مقيمٍ في العقد الثاني من العمر لطلقٍ ناري أثناء عمله بمحلٍ لبيع الذهب بعنيزة من قبل شخصٍ مجهول أشهر سلاحًا وأطلق النار باتجاهه، مما تسبب بإصابته بجروحٍ سطحيةٍ في الرأس تلقى على إثرها العناية الطبية اللازمة.

وأوضح الرائد السحيباني أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن التوصل للمتهم والقبض عليه- سعودي الجنسية- في العقد الرابع من العمر وإيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وضبط السلاح المستخدم في الحادثة، وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحسب الاختصاص.