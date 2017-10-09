 أمير القصيم يثمن جهود الجهات المشاركة بتنظيم مهرجان تمور بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يثمن جهود الجهات المشاركة بتنظيم مهرجان تمور بريدة

المناطق - بريدة

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عن شكره للجهات المشاركة في تنظيم مهرجان تمور بريدة لعام 1438هـ نظير الجهود التي قدموها في نجاح تنظيم المهرجان ، وذلك بعد إطلاعه على تقرير اللجنة الميدانية للسعودة بالإمارة بعد جولاتها التفتيشية والاستطلاعية التي قامت بها في فترات مختلفة للمهرجان.
وثمن سمو أمير القصيم في خطابات شكر بعثها لأمين منطقة القصيم ، ومدير الشرطة ، ومدير إدارة الدفاع المدني ، ومدير إدارة المرور ، وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية ، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار ، والمدير التنفيذي لمهرجان تمور بريدة ، ومجموعة العويس المشغل للمهرجان , الجهود والخدمات المبذولة في إنجاح تنظيم المهرجان ، وإبرازه كأهم المهرجانات بالمنطقة ، مشيداً بمخرجات المهرجان وما حققه من نتائج طيبة وتنظيم رائع من قبل جميع الجهات المشاركة ، ما أثمر عن نجاحه وتميزه نتيجة تضافر الجهود من الجميع.
وأشار سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى أن تمكين الشباب والشابات من العمل في المهرجانات الموسمية في المنطقة ، من أولويات برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه ، لاستغلال أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، من خلال توفير فرص العمل تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

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