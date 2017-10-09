ورشة عمل لملتقى مكة الثقافي بمشاركة 70 جهة حكومية وأهلية

إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، تم عقد ورشة العمل الأولى لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان ” صناعة المبادرات وقياس اثرها” بمشاركة 70 جهة حكومية وأهلية .

وأوضحت أمانة الملتقى أن ورشة العمل هدفت إلى تسليط الضوء على فن صناعة المبادرات وتعظيم أثرها العملي على الفرد والمجتمع ، كما حرصت على التعريف بآليات قبول المبادرات وتحكيمها.

وأضافت الأمانة أن الورشة عملت على تعريف ممثلي الجهات بالتحديث الجديد لموقع مبادراتي الالكتروني لتسجيل المبادرات وقبولها ، كذلك الشروط والأحكام الخاصة بتقديم المبادرات والتي تحرص الأمانة على أن تكون في الموسم الحالي أكثر تميزا وذات صفة إبداعية ومكملة لما تم تنفيذه من مبادرات خلال الدورة الأولى للملتقى.

ولفتت الأمانة إلى أن ملتقى الثقـافي يسعى من خلال ورش العمل إلى تحقيـق معايير الجودة والأداء في اختيار البرامـج والفعاليات الفاعلـة والمميـزة التـي تخـدم أهـداف الملتقـى، وتتـواءم مـع موضوعـه وشـعاره السـنوي، بمجموعـة مـن المراحـل والإجـراءات.

وأشارت أمانة الملتقى إلى أن اختيار البرامـج والفعاليـات يمر بعدة خطوات من بينها إرسـال البرامـج والفعاليـات إلى اللجنـة الإشـرافية للملتقـى قبـل بـدء انطلاقته ثم ترسل البرامج والفعاليات بعد ذلك إلى لجنة البرامج والفعاليات لدراستها تمهيدا لدراستها لاعتمادها والبدء في تنفيذها.

وأضافت تقوم الجهات بعد تنفيذ البرامج والفعاليات بإرسال محتوى البرامج والفعاليات، والمحاضرات والندوات وتوصيات حلقات النقاش وورش العمل، ومحتويات المعارض لتصميمها وطباعتهـا وإصدارهـا ضمـن مطبوعـات الملتقى.

يشار إلى أن ملتقى مكة الثقافي ينفذ للعام الثاني على التوالي تحت شعار كيف نكون قدوة وتشارك فيه جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة ويهدف إلى إحداث حراك فكري وثقافي على مستوى منطقة مكة المكرمة.