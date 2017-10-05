لحملة الثانوية العامة.. “السجون” تعلن عن 600 وظيفة برتبة جندي

أعلنت المديرية العامة للسجون (شعبة إجراءات القبول بالمديرية) عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال لعدد (600) وظيفة برتبة (جندي) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خريجي آخر أربعة أعوام دراسية وتعيينهم بعد التخرج في كل من (إصلاحية الطائف، وسديره).

واشترطت على المتقدمين:

– أن يكون سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً.

– أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

– إجتياز الفحص الطبي الذي يتم بمستشفى قوى الأمن بالرياض.

– ألا يقل طول القامة للمتقدمين عن (168سم) وتناسب الطول مع الوزن.

– يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عن طريق الرابط من الإثنين القادم 1439/1/26هـ الساعة العاشرة صباحاً حتى يوم الخميس الموافق 1439/1/29هـ الساعة العاشرة صباحاً.

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