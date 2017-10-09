مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يتفقد جناح الوزارة في جيتكس 2017

تفقد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية اليوم، جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2107 بدبي، بحضور كبار منسوبي الوزارة .

واطلع سموه خلال تفقده جناح الوزارة, على ما يقدمه الجناح من تقنيات حديثة، واستمع إلى شرح من القائمين على المنصات الإلكترونية حول آلية العمل التقني في مختلف القطاعات وعلى نشاطات الوزارة المشاركة في الجناح التي تضمنت عرض خدماتها التقنية الذكية الخاصة بالمرور والدفاع المدني والأحوال المدنية، التي تسهم في سرعة في إنجاز الخدمات والمعاملات التي تقدمها هذه القطاعات.

يذكر أن وزارة الداخلية, تشارك في معرض جيتكس 2017 خلال الفترة من 12 – 8 اكتوبر الجاري للعام الثالث على التوالي, ويضم 14 قطاعاً خدمياً ممثلةً بمركز المعلومات الوطني، الأمن العام، الدفاع المدني، مركز الأمن الإلكتروني، حرس الحدود، الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية، والإدارة العامة للمرور، ووكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني، ووكالة الوزارة لشؤون المناطق، والأحوال المدنية، والجوازات، ومراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني، وكلية الملك فهد الأمنية.