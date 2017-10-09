الانتربول السعودي يسترد مطلوبين للمملكة

تمكن الانتربول السعودي خلال الأيام الماضية من القبض على مطلوبين اثنين للمملكة بناءً على ما ورد من النيابة العامة بطلب ملاحقتهما دولياً ، حيث تم القبض على الأول ويدعى (م ع م) مطلوب بتهمة إصدار شيك دون رصيد بمملكة المغرب وتم استرداده بتاريخ 14 / 1 / 1439هـ الذي اتضح بأنه يمارس عمليات نصب واحتيال على أشخاص أثناء وجوده خارج المملكة .

ويدعى الثاني (ن س ف) وتم القبض عليه وجلبه من الأردن بتاريخ 7 / 1 / 1439هـ لقيامه بفتح محل استثمار لغرض الكسب السريع وإيهام الجمهور أنها أموال مرابحة من خلال القيام بتوظيف أشخاص للقيام بتلك الأعمال ، وتم إحالتهما لجهة الاختصاص بالمملكة .