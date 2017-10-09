خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس السوداني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان عبر فيه عن شكره وتقديره على دعم خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وجهود حكومة المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل في قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

وأعرب الملك المفدى عن تهنئته لفخامته برفع العقوبات ، متمنيًا أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار جمهورية السودان الشقيقة.