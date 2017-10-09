 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس السوداني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس السوداني صندوق الاستثمارات العامة يطلق “صندوق الصناديق” مساء اليوم .. الخدمة المدنية تعلن عن وظائف سلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية) تواصل مناورات تمرين “الريك 2” بين القوات السعودية والفرنسية بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية الجبلية الانتربول السعودي يسترد مطلوبين للمملكة مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يتفقد جناح الوزارة في جيتكس 2017 ورشة عمل لملتقى مكة الثقافي بمشاركة 70 جهة حكومية وأهلية أمير القصيم يثمن جهود الجهات المشاركة بتنظيم مهرجان تمور بريدة أمير نجران يؤكد دور المعاهد العلمية في تحصين النشء أمين القصيم يناقش مشروع مركز الملك عبدالله الحضاري مع لجنة تنمية الاستثمارات دار الرعاية الاجتماعية بالطائف تحتفل باليوم العالمي للمسنين 19 ألف طالب وطالبة سعوديين يدرسون في دول الخليج

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس السوداني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس السوداني
واس - الرياض

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان عبر فيه عن شكره وتقديره على دعم خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وجهود حكومة المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل في قرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.
وأعرب الملك المفدى عن تهنئته لفخامته برفع العقوبات ، متمنيًا أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار جمهورية السودان الشقيقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>