نشطاء قطريون يطلقون #حراك_13_اكتوبر_بقطر للتظاهر ضد #نظام_الحمدين

دعا نشطاء قطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إلى التظاهر ضد حكام الدوحة، يوم الجمعة المقبل، تحت شعار “حراك 13 أكتوبر”، وقد شهدت هذه الدعوة تفاعلا كبيرًا من القطريين وبعض النشطاء في دول الخليج.

وأكد النشطاء، أن “حراك 13 أكتوبر” يراد منه أن يكون نقطة البداية للتغير في الداخل والخارج، والتأكيد على أن سياسات الدوحة الحالية مضرة بالأمن القومي العربي، ويجب تعديلها قبل فوات الأوان.

وقد رحب النشطاء عبر تفاعلهم مع وسمي #حراك_13_اكتوبر_بقطر و #قطر_الجديدة، بالفكرة، مؤكدين أن قطر مختطفة من طرف نظام يسخرها للأجنبي، الذي بات يتحكم في كل شيء، حتى في توجيه بوصلة السياسة الخارجية للدولة الصغيرة