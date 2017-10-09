حرم سمو أميرمنطقة الباحة ترعى احتفاء تعليم المنطقة (بنات) باليوم الوطني 87

رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود اليوم الاثنين الموافق 19 / 1 / 1439 هـ حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة (بنات) بمناسبة الذكرى 87 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن محمد بالإدارة وبحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة نوال الدرمحي وعميدات الكليات بجامعة الباحة ومديرات الإدارات النسائية ومديرات مكاتب التعليم والمشرفات التربويات وقائدات المدارس بالمنطقة، وفور وصول سموها ثم افتتحت المعرض المعد بهذه المناسبة .ووقف الجميع للنشيد الوطني

ثم بدئ الحفل بآيات من القران الكريم ، عقب ذلك ألقت مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات الأستاذة نوال بنت علي الدرمحي كلمة رحبت خلالها بسمو الأميرة والحضور ، معربة عن شكرها لسموها على تشريفها ورعايتها بالاحتفاء باليوم الوطني واستطردت في كلمتها بالإشادة بالوطن وجنوده البواسل وقادته ومواطنيه وقدمت شكرها باسم جميع منسوبات التعليم بالباحة لقيادة منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله على إهتمامه ودعمه ، وقالت :” وما حضوركم يا صاحبة السمو في هذا اليوم الأ جزء من دعمكم الخلاق للتعليم وطالبات المنطقة ” ، وأكدت في كلمتها بأن التعليم هو الأساس في صناعة المواطن الصالح ومحور اهتمام رؤية الوطن المباركة، وفي نهاية كلمتها شكرت قائد مسيرة التعليم بالمنطقة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش وكل من ساهم في التعبير عن فرحته بيومنا الوطني وبالأخص منسوبات إدارة نشاط الطالبات والمشاركات من قائدات ومعلمات وطالبات.

ثم توالت فقرات الحفل من قصائد شعرية ولوحات إنشادية التي عبرت فيها طالبات مدارس المنطقة عن حبهن وولائهن للوطن،

كما ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة كلمة تحدثت فيها عن حب الوطن وعبرت عن فرحتها بتواجدها في هذا الاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع ، ونوهت بجهود قادة البلاد العظماء وإنجازاتهم تجاه الوطن ومواطنيه ، وشكرت منسوبات تعليم المنطقة على دورهن البارز في تعزيز الولاء والانتماء للوطن وعلى حسن الإعداد والتنظيم لهذه المناسبة الوطنية , فيما باركت ت للطالبات الحاصلات على المراكز الأولى في النشاط الطلابي على مستوى المملكة ومتمنية لهن ولزميلاتهن دوام التقدم والنجاح ،وفي نهاية كلمتها دعت الله العلي القدير إن يحفظ هذي البلاد وقادتها وأهلها وأمنها واستقرارها وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدود وطننا بالحد الجنوبي وأن يتقبل شهداء الوطن الذين سجلو أروع مواقف الشرف بتضحياتهم الغالية.

بعد ذلك انطلقت مسيرة الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة على مستوى المملكة في برامج النشاط المختلفة متوشحات باللونين الأبيض والأخضر رافعات الأعلام وصور قادة هذا الوطن ليتشرفن بالسلام على سموها الكريم،

وفي نهاية الحفل كرمت الأميرة سارة أبناء الشهداء عبر عدد من الهدايا التذكارية المقدمة من مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء عرفانا بما قدموه من بطولات وتضحيات سجلها التاريخ بميدان العزة والشرف فيما تسلمت سموها هدية تذكارية بهذه المناسبة ,

من جهته عبر المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش عن اعتزاز وتقدير منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم المنطقة للرعاية الكريمة من سمو أمير المنطقة و حرمه يحفظهما الله لبرامج وفعاليات الإدارة ومشاركتهما فرحة الطلاب والطالبات بوطنهم والذي يترجم مشاعرهم الصادقة تجاه وطنهم الغالي وقيادته، مشيرا إلى أن ذلك يعد امتدادا لما حظيت وتحظى به الإدارة من دعم ومساندة من سموأمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ” يحفظه الله” في جميع أنشطتها وفعالياتها ،وقال “إن هذه الرعاية تؤكد أن التعليم هو الدعامة المؤثرة في مسيرة التطور والنماء وتؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهم الله في تقديم الرعاية المثلى لأبناء وبنات الوطن باعتبارهم أساس التنمية ورأس المال الحقيقي الذي به وله تتحقق رؤية البلاد الطموحة”.