برعاية أمير منطقة عسير.. جامعة الملك خالد تنظم معرض الكتاب والمعلومات الرابع عشر

برعاية أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، تنظم جامعة الملك خالد معرض الكتاب والمعلومات الـ14، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 29 صفر 1438هـ، الموافق 10 إلى 19 أكتوبر 2017م، بمركز الأمير سلطان الحضاري في خميس مشيط، بمشاركة أكثر من 70 دور نشر.

وبهذه المناسبة، رفع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الشكر والتقدير إلى أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة لهذا المعرض، مؤكدا أن الجامعة تحظى دوما بدعم سموه الكامل لكافة مناشط الجامعة، الأمر الذي جعلها تحقق نتائج إيجابية في شتى المجالات.

وقال السلمي “بفضل من الله تحظى جامعتنا وبقية الجامعات في المملكة العربية السعودية بالدعم الكبير من لدن حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اللذين أوليا التعليم اهتمامهما الكامل والأكبر، ونحن في جامعة الملك خالد عاقدون العزم -بإذن الله- على تحقيق تطلعاتهما، والسير قدما نحو إنجازات أخرى، ومتعددة ومستقبل زاهر يحقق لوطننا الرقي والازدهار”.

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، رئيس اللجنة التنظيمية للمعرض الأستاذ الدكتور سعد آل دعجم، أن اللجنة التنظيمية حرصت على مشاركة العديد من دور النشر باللغتين العربية والإنجليزية، لإضافة قيمة عالية وملموسة لمحتويات المعرض، مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية المشاركة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمعرض التي لا تقل أهمية عن الكتب والقراءة على مدى 10 أيام، من خلال فترتين صباحية ومسائية.

وقال بن دعجم” تشمل فعاليات معرض جامعة الملك خالد الـ14 للكتاب العديد من الأنشطة الثقافية والأمسيات الشعرية، إضافة إلى دورات في الخط العربي، وفعاليات نسائية خاصة وفعاليات للطفل”.

ولفت إلى أن المعرض يأتي ضمن فعاليات وبرامج أبها عاصمة السياحة العربية 2017، والذي يحمل عنوان “سياحة في كتاب”، بهدف تفعيل دور الجامعة في التنمية السياحية والثقافية لدى أفراد المجتمع، وأهمية الاطلاع والقراءة.

بدوره، أوضح عميد شؤون المكتبات عضو اللجنة المنظمة للمعرض الدكتور عبدالله آل ناصر أن المعرض يحظى بمتابعة من مدير الجامعة، وسعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وتفان من كافة الزملاء أعضاء اللجان الأخرى.

وأكد آل ناصر أن أكثر من 70 دار نشر محلية ستشارك في المعرض، وتتنوع إسهاماتها بين الفنون المختلفة والكتب الأجنبية والشريعة والطب والهندسة والعلوم واللغات والعلوم الإنسانية والأدبية والكتب النظامية والقانونية وكتب الأطفال، وسيكون الخط العربي والفنون التشكيلية حاضرة في المعرض، إضافة إلى فعاليات شعرية ودورات تدريبية تم التنسيق لها بشراكة مع النادي الأدبي بأبها، مع مشاركة عدد من الإدارات الحكومية في المعرض.

يذكر أن جامعة الملك سعود هي ضيف شرف المعرض، تقديرا لكونها من الأسس التي قامت عليها جامعة الملك خالد.